Governo de Angola extingue programa Angola Investe e vai criar um novo

O governo de Angola vai criar um novo programa de financiamento à economia em substituição do Angola Investe, que na passada semana foi extinto por decisão da Comissão Económica do Conselho de Ministros, no decurso de uma sessão em que foram analisados documentos do Banco Nacional de Angola e do Ministério da Economia e Planeamento, noticiou a imprensa angolana.

O secretário de Estado da Economia, Sérgio Santos, disse no final da reunião que o funcionamento do novo programa, nomeadamente montantes e valor da bonificação das taxas de juro, será conhecido entre Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.

Sérgio Santos recordou que o programa Angola Investe concedeu ao longo dos últimos quatro anos, através da banca comercial, 120 mil milhões de kwanzas (420 milhões de dólares) para financiar 515 projectos.

Disse ainda que o Estado apoiou a concessão de créditos com um total de 55 mil milhões de kwanzas (193 milhões de dólares), que serviram para bonificar os juros, capitalizar os fundos de garantia e de capital de risco e para a criação de “ambiente satisfatório à concessão de crédito.”

O programa Angola Investe foi criado pelo governo para o apoio e financiamento de projectos de investimento às micro, pequenas e médias empresas, sendo operado por bancos comerciais nacionais e coordenado pelo Ministério da Economia e Planeamento, em parceria com o Fundo de Garantia de Crédito.

Em Junho deste ano, à margem do I Congresso da Produção Nacional, realizado pela Confederação Empresarial de Angola, Sérgio Santos considerou “satisfatórios” os resultados do programa Angola Investe, que conta com um acompanhamento trimestral do Governo.

Aos microempresários, o crédito concedido foi até 200 mil dólares, aos pequenos empresários 1,5 milhões de dólares e aos médios empresários cinco milhões de dólares, sendo prioritários no acesso ao empréstimo projectos nos sectores da agricultura, pecuária e pescas, seguindo-se materiais de construção, indústria transformadora, geologia e minas e serviços de apoio ao sector produtivo. (Macauhub)