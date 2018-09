Dívida certificada de Angola a empresas portuguesas atinge 105 milhões de dólares

A dívida certificada de entidades públicas de Angola a empresas portuguesas está estimada em 105 milhões de dólares e a não certificada ascende a 350 milhões de dólares, disse terça-feira em Luanda o ministro das Finanças de Angola.

Archer Mangueira, que usava da palavra na abertura do Fórum Empresarial Angola-Portugal, no qual também discursou o primeiro-ministro, António Costa, adiantou pretender proceder à certificação da maior parte das dívidas a empresas portuguesas até Novembro próximo.

A agência noticiosa Lusa escreveu que a parte portuguesa estima que a dívida não certificada de entidades públicas angolanas a empresas portuguesas, sobretudo firmas de construção civil e obras públicas, se situe “no mínimo” entre 466 milhões e 583 milhões de dólares.

O ministro angolano disse ainda que a parte da dívida que não está certificada terá sido contraída ao arrepio das normas de execução do Orçamento Geral do Estado, não fazendo parte do Sistema Integrado de Gestão do Estado.

Archer Mangueira precisou que a liquidação do crédito enquadra-se no programa de estabilização macro-económica, fiscal, cambial e melhoria do ambiente de negócios iniciado em Janeiro deste ano, que, entre outras questões, contempla a regularização dos atrasados. (Macauhub)