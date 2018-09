Experiência de Zhejiang na economia marítima importante para Macau

Macau poderá aproveitar a experiência da província de Zhejiang na área da economia marítima, a fim de aperfeiçoar a gestão e o desenvolvimento do sector, disse o Chefe do Executivo durante um encontro, em Macau, com o secretário do Comité Municipal de Hangzhou do Partido Comunista Chinês, Zhou Jiangyong.

As palavras de Chui Sai On surgem numa altura em que está em curso o planeamento a médio e longo prazo (2016-2036) de utilização e desenvolvimento das áreas marítimas de Macau.

O Chefe do Executivo considerou que o rápido desenvolvimento registado nos últimos tempos por Zhejiang, ao nível da economia marítima e de cidades inteligentes, poderá servir de referência a Macau, na aquisição de novas experiências e conhecimentos.

Chui lembrou ainda que a cooperação entre o governo de Macau e o Grupo Alibaba, com sede em Hangzhou, tem como objectivo aproveitar as experiências de Hangzhou e serviços de computação em nuvem, como forma de apoiar a construção de Macau como uma cidade inteligente.

Zhou Jiangyong aproveitou o encontro para falar do desenvolvimento de Hangzhou, nomeadamente as experiências no equilíbrio entre o desenvolvimento de aterros e a protecção ambiental.

A província de Zhejiang, cuja capital é Hangzhou, tem uma área de 101 mil quilómetros quadrados, uma população de 56 milhões de pessoas, tendo a norte Jiangsu e Xangai, a noroeste Anhui, a oeste Jiangxi, a sul Fujian e a oriente o Mar da China. (Macauhub)