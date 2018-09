Moeda de Angola continua a depreciar-se face ao dólar e ao euro

O Banco Nacional de Angola procedeu terça-feira a novo leilão de divisas, no decurso do qual colocou no mercado primário 55 milhões de dólares, segundo um comunicado oficial.

O montante de divisas vendido visou a cobertura de operações de natureza comercial, privada e atrasados com comprovativo de entrada de mercadoria no país.

No leilão foi apurada uma taxa de câmbio de referência de 287,226 kwanzas por dólar, tendo a taxa mais alta admitida sido de 287,483 kwanzas e a mais baixa de 286,910 kwanzas por dólar.

Atendendo a que o dólar valia 165,92 kwanzas a 1 de Janeiro passado, dias antes de o Banco Nacional de Angola ter adoptado o sistema de câmbios flutuantes, a 9 de Janeiro, a taxa de câmbio registada na quarta-feira significa que a moeda angolana já perdeu 42,23% do seu valor face à moeda dos Estados Unidos.

Na sequência do leilão de terça-feira, o euro ficou cotado a 333,480 kwanzas, uma depreciação real de 3,943 kwanzas face à taxa de câmbio apurada a 10 de Setembro e percentual de 44,40% relativamente à que se registava no início de Janeiro, de 185,40 kwanzas por euro. (Macauhub)