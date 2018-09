Portugal aumenta linha de crédito às exportações para Angola

A linha de crédito de apoio às exportações para Angola vai aumentar de mil milhões para 1500 milhões de euros, anunciou o primeiro-ministro António Costa, num encontro com empresários portugueses em Luanda, segundo a imprensa portuguesa.

António Costa disse ainda que a ampliação e renovação da linha de crédito às exportações “é um sinal muito importante da vontade dos dois países de continuarem a estreitar as suas relações económicas.”

O primeiro-ministro português, que chegou segunda-feira a Luanda para uma visita oficial de dois dias, defendeu que, no âmbito da relação entre África e União Europeia, Portugal e Angola encontram-se em posição privilegiada.

“As relações políticas são essenciais, mas é absolutamente indispensável que o relacionamento humano, com a presença constante de quem aqui trabalha e investe, continue a construir a aprofundar as nossas relação com Angola”, afirmou.

No dia em que aterrou em Luanda, o primeiro-ministro teve um almoço informal com sete ministros do governo angolano e com o governador do Banco Nacional de Angola, um facto que o governo português considera ser já um reflexo do novo clima político entre os dois países. (Macauhub)