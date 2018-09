Economia de Moçambique está a recuperar, afirma governador do banco central

A economia de Moçambique está a recuperar e os principais indicadores económicos revelam sinais de regresso à normalidade, depois de um período conturbado entre 2014 e 2016, disse em Maputo o governador do banco central.

Rogério Zandamela, ao falar na abertura do 5.º Encontro de Supervisão dos bancos centrais dos países de língua portuguesa, adiantou que a recuperação que se está a registar, visível através da melhoria do desempenho e diversificação económica, resultou da aplicação de medidas de política monetária e fiscal.

A inflação recuou forma acentuada, situando-se abaixo de 5% nos últimos oito meses, as reservas internacionais recuperaram para cerca de sete meses de cobertura de importações e o Produto Interno Bruto, embora ainda abaixo do seu potencial, registou uma taxa de crescimento de 3,7% em 2017 e de 3,4% no primeiro semestre deste ano.

A taxa de câmbio do metical em relação ao dólar estabilizou em torno de 60 meticais, depois de ter atingido 80 meticais em 2016 e o sector financeiro moçambicano continua sólido e robusto, destacou o governador do Banco de Moçambique, citado pela agência noticiosa Lusa.(Macauhub)