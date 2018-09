Guichet Único Electrónico entra em funcionamento em Angola em 2019

O Guichet Único Electrónico, um instrumento que desburocratiza e acelera as formalidades comerciais ligadas à importação e exportação de mercadorias, começa a funcionar em Angola em 2019, informou uma fonte oficial quarta-feira em Luanda.

O coordenador do Grupo Técnico do Comité de Facilitação do Comércio, Lukonde Luansi, que usava da palavra num seminário promovido pelo Ministério do Comércio, disse que o novo sistema será introduzido no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi).

Disse ainda que o sistema electrónico trará benefícios para os agentes económicos, uma vez que permitirá uma redução dos custos burocráticos associados aos procedimentos de importação e exportação.

“A entrada em funcionamento do Guichet Único Electrónico permite que a documentação seja apresentada de uma só vez, sem passar por várias entidades, como se processa hoje, em papel”, declarou Lukonde Luansi, garantido que estão a ser criadas condições para que o sistema funcione o mais depressa possível no sector produtivo e económico do país. (Macauhub)