PLPEX 2018, em Macau, conta com mais área e expositores

A área dedicada à edição deste ano da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau), ou PLPEX 2018, foi aumentada para seis mil metros quadrados, anunciou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O IPIM anunciou ainda que, além do aumento praticamente para o dobro do espaço reservado, a PLPEX 2018 contará, pela primeira vez, com uma zona reservada a produtos brasileiros afamados e uma outra para bolsa de contactos sobre vinhos e produtos alimentares dos países de língua portuguesa, a fim de promover o papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A PLPEX foi realizada pela primeira vez, sob a forma de “exposição dentro de uma exposição”, no mesmo recinto da 20.ª edição da Feira Internacional de Macau (20.ª MIF), em 2015.

O certame realizou-se pela primeira vez de forma autónoma em 2017, tendo ocupado uma área de mais de três mil metros quadrados e atraído a participação de mais de 210 instituições e empresas dos países de língua portuguesa, de utilizadores registados no “Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa” e de fornecedores de serviços profissionais.

A edição deste ano deverá contar com mais de 300 “stands”, prevendo o IPIM que venha a atrair, além de empresas dos oito países de língua portuguesa, agentes comerciais de produtos daqueles países da China Continental, de Hong Kong e de Macau.

A Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) (PLPEX 2018) realizar-se-á entre 18 e 20 de Outubro, em simultâneo com a 23.ª Feira Internacional de Macau. (Macauhub)