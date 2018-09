EIU prevê que economia de Macau cresça à taxa média de 4,9% em 2018/2019

A taxa média de crescimento da economia de Macau deverá situar-se em 4,9% em 2018/2019, com o ano em curso a registar um valor de 5,8%, desacelerando no ano seguinte para 3,9%, escreveu a Economist Intelligence Unit (EIU).

A EIU, no seu mais recente relatório sobre Macau, afirma que este crescimento tem por base o verificado no sector do jogo, devendo a formação bruta de capital fixo ou investimento ter origem na despesa pública relacionada com a construção de habitação social e infra-estruturas de transportes.

O documento adianta que os esforços do governo no sentido de diversificar a estrutura económica de Macau deverão continuar a ter pouco êxito mas acrescenta que os concessionários de jogo deverão continuar a apostar grandemente na oferta turística não relacionada directamente com o jogo, o que aumentará as oportunidades de entretenimento disponíveis.

A EIU diz também que embora a taxa de crescimento económico da China desacelere ligeiramente no período em análise, o rendimento médio da população continuará a subir, permitindo que os turistas chineses que procuram Macau possam gastar mais tanto nos casinos como em entretenimento e lazer.

Os restantes indicadores económicos manter-se-ão sem grandes alterações em 2018/2019, caso da taxa de inflação que deverá situar-se em 2,9% antes de cair uma décima de ponto percentual para 2,8% em 2019, o saldo orçamental que deverá atingir este ano 10,3% e de 9,4% em 2019, bem como a taxa de desemprego, inalterada nos dois anos em análise em 1,9%.

O Produto Interno Bruto de Macau registou em 2017 um crescimento de 9,1% em termos reais, pondo termo à contracção verificada nos três anos anteriores, tendo crescido 11,2% no primeiro semestre e 7,2% no segundo semestre. (Macauhub)