Empresários da cidade de Taizhou avaliam possíveis investimentos em Angola

Empresários da cidade de Taizhou, na província costeira de Zhejiang, pretendem investir em Angola nos sectores da saúde, educação, agricultura e turismo no município do Dande, província do Bengo, disse quinta-feira em Caxito uma fonte chinesa.

Nimo Hau, porta-voz da missão englobando membros do governo municipal e empresários daquela cidade, prestava declarações no final de uma audiência concedida pela governadora provincial do Bengo, Mara Quiosa.

O porta-voz disse ainda que em Angola escolheram a província do Bengo pela similitude com Taizhou, com muitos rios e recursos hídricos, tendo salientado que caso haja acordo entre as partes os empresários chineses deverão vir a investir em Angola, segundo a agência noticiosa Angop.

Adiantou que Taizhou é uma cidade moderna, com uma população estimada em cinco milhões de habitantes, repartidas em 13 freguesias e que possui vasta experiência nos sectores de saúde, educação e cultura, que podem ser úteis para o desenvolvimento do município do Dande, no Bengo.

Em Caxito, a comitiva do governo da cidade de Taizhou, chefiada pelo vice-presidente da Assembleia Municipal, Wang Jian, visitou o Hospital Provincial do Bengo, onde constatou o funcionamento da área de cirurgias, bem como a barragem das Mabubas. (Macauhub)