Moeda de Angola perde 42,68% do seu valor face ao dólar

A venda quinta-feira em Luanda de 55 milhões de dólares para cobertura de operações de natureza comercial e particular fez com que a moeda angolana se tenha depreciado um pouco mais, com o dólar a valer 289,511 kwanzas, informou o banco central.

A taxa de câmbio de referência de 289,511 por cada dólar apurada no leilão compara com a de 287,226 kwanzas registada na sessão de venda de terça-feira, uma variação real negativa de 2,285 kwanzas ou percentual de 0,78%.

Com esta nova depreciação, o kwanza perdeu 42,68% do seu valor face à moeda dos Estados Unidos, atendendo a que o dólar valia 165,92 kwanzas a 1 de Janeiro passado, dias antes de o Banco Nacional de Angola ter adoptado o sistema de câmbios flutuantes, a 9 de Janeiro.

O montante disponibilizado quinta-feira serviu igualmente para operações comerciais ainda em posse dos bancos referentes ao período de 2015 a 2017 (atrasados cambiais) que se encontram em conformidade com a regulamentação cambial, mas que por algum motivo não tenham ainda sido pagas ao exterior.

O euro está a ser transaccionado a 340,204 kwanzas, uma depreciação de 45,49% relativamente à que se registava no início de Janeiro, de 185,40 kwanzas por euro.

Do calendário de venda de divisas estabelecido pelo Banco Nacional de Angola para Setembro corrente restam apenas dois leilões, programados para os dias 24 e 26, segunda e quarta-feira.

O banco central angolano deixará de proceder à venda directa de divisas aos bancos comerciais a partir de 1 de Outubro, voltando os pedidos de compra de moeda estrangeira a ser apresentados unicamente às instituições financeiras autorizadas a exercer o comércio de câmbios. (Macauhub)