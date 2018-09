Porto do Lobito, em Angola, recebe segundo carregamento de minério da RD do Congo

Um carregamento de 1200 toneladas de minério de cobre proveniente da República Democrática do Congo chegou sábado ao porto do Lobito onde será embarcado rumo à Bélgica, revelou o presidente da sociedade gestora da infra-estrutura portuária.

Agostinho Estêvão Felizardo, ao intervir na cerimónia simbólica de recepção do minério na estação do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB), informou que o embarque do minério aguarda a chegada, nos próximos dias, de um navio, segundo a agência noticiosa Angop.

Este carregamento, encomendado pela empresa Access World, é o segundo a ser transportado pelos comboios da Caminho-de-Ferro de Benguela, desde que há pouco mais de seis meses reactivou as operações de escoamento de minério de cobre da região mineira de Kisenge, província de Catanga.

“O porto do Lobito pretende mostrar à comunidade internacional que estas operações de embarque de minério são já possíveis”, salientou Estevão Felizardo, acrescentando que a chegada de mais este carregamento enquadra-se no propósito governamental de dinamizar o Corredor de Desenvolvimento Económico do Lobito, através do CFB e do porto do Lobito.

Luís Lopes Teixeira, presidente do Caminho-de-Ferro de Benguela, disse que a viagem de comboio com 28 vagões durou 36 horas, partindo do Luau, província do Moxico, ponto de ligação com os comboios daquele país vizinho.

O comboio inaugural com 25 vagões e 50 contentores contendo mil toneladas de manganês, também proveniente da região mineira da República Democrática do Congo com destino para a Índia, chegou ao porto de Lobito a 5 de Março de 2018, retomando as operações de transporte de cargas após um hiato de mais de 30 anos. (Macauhub)