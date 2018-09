Angola e FMI iniciam negociações sobre programa de financiamento

Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) chega hoje a Luanda para iniciar as negociações relativas a um Programa de Financiamento Ampliado (EFF), com a duração de três anos, conforme solicitado pelo governo de Angola, informou o Ministério das Finanças.

O comunicado oficial adianta que o EFF, ou “Extended Fund Facility”, visa facilitar a execução do Programa de Estabilização Macro-económica e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, bem como atingir os objectivos de ajustamento e crescimento económico, de diversificação, de atracção do Investimento Directo Estrangeiro e de redução da estrutura de custos dos financiamentos.

Ao longo dos nove dias em Luanda, de quarta-feira até dia 5 de Outubro, a missão do FMI, liderada por Mario de Zamaroczy, irá manter encontros com diferentes membros do governo e do Banco Nacional de Angola, bem como gestores de empresas públicas e com o sector financeiro a fim de examinar as perspectivas económicas e financeiras e identificar os eixos que vão sustentar o apoio da instituição ao Estado angolano.

O Programa de Financiamento Alargado (EFF) é um mecanismo de apoio do FMI aos países membros, criado em 1974, para ajudá-los a solucionar problemas de longo prazo relacionados com baixo crescimento económico e défice na Balança de Pagamentos, decorrentes de profundas distorções que exijam reformas económicas profundas.

O ministro das Finanças Archer Mangueira anunciou em Agosto passado que a Angola iria analisar com o FMI um programa de financiamento no valor de 4,5 mil milhões de dólares, no quadro da assistência financeira solicitada pelo governo angolano. (Macauhub)