Angola lança concurso público para privatizar seis empreendimentos agro-industriais

O governo de Angola vai lançar um concurso público internacional para privatizar seis empreendimentos agro-industriais que foram recuperados a favor do Estado, ao abrigo de um despacho do Presidente da República, noticiou a imprensa local.

O concurso visa entregar os seis empreendimentos a entidades nacionais ou estrangeiras dotadas de capacidade técnica e financeira, pode ler-se ainda no despacho.

Em despacho separado, João Lourenço determinou a recuperação a favor do Estado dos seis projectos de desenvolvimento agro-pecuário que haviam sido entregues em regime de concessão.

Trata-se dos projectos Agro-Industrial da Fazenda do Longa, de Desenvolvimento Agrícola de Camaiangala, de Desenvolvimento Agro-Pecuário do Manquete, Fazenda Agro-Industrial do Cuimba, Fazenda Agro-Industrial de Camacupa e de Desenvolvimento Agrícola de Sanza Pombo, segundo a agência noticiosa Angop. (Macauhub)