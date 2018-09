Banco Nacional de Angola passa a divulgar medidas correctivas aplicadas a instituições financeiras

O Banco Nacional de Angola inicia dia 1 de Outubro a publicação trimestral na sua página electrónica institucional de todas as medidas correctivas aplicadas a todas as instituições financeiras a operar no país, segundo um comunicado divulgado terça-feira.

A decisão, que tem por base o disposto na Lei de Bases das Instituições Financeiras, visa informar o público de todas as medidas adoptadas no sentido de prevenir práticas que se mostrem prejudiciais à estabilidade do sistema financeiro e à relação de confiança e equilíbrio que deve estabelecer-se entre este e os seus utentes.

O comunicado recorda que o banco central, enquanto autoridade de supervisão do sistema financeiro bancário, dispõe de um conjunto diversificado de medidas e procedimentos correctivos que lhe permitem uma intervenção eficaz e expedita para prevenir e reprimir a violação das regras de natureza legal ou regulamentar que regem a actividade bancária.

Essas medidas e procedimentos correctivos aplicam-se, designadamente, sempre que estejam em causa aspectos prudenciais e comportamentais da gestão das entidades supervisionadas, pode ainda ler-se na nota divulgada.

O sistema financeiro angolano é constituído por 30 bancos, um dos quais sem actividade, uma sociedade de locação financeira, 75 casas de câmbios, 42 casas de câmbios autorizadas a exercer a actividade de remessa de valores, 40 sociedades de microcrédito, quatro cooperativas de crédito, duas sociedades prestadoras de serviços de pagamentos e 18 sociedades de remessa de valores.

O sistema inclui ainda seis escritórios de representação de bancos estrangeiros e um central de informação de risco de crédito, segundo a lista disponibilizada pelo Banco Nacional de Angola. (Macauhub)