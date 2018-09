Guiné-Bissau abre consulado honorário em Macau

A Guiné-Bissau passou segunda-feira a dispor de um consulado honorário em Macau cujas instalações foram inauguradas em cerimónia que contou com a presença do Chefe do Executivo Chui Sai On, noticiou a imprensa local.

A cerimónia contou igualmente com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, João Ribeiro Butiam Có, do embaixador da Guiné-Bissau na China, Malam Sambu e do cônsul-honorário em Macau, Chan Meng Kam.

O novo cônsul honorário destacou que as relações entre a China e a Guiné-Bissau têm-se vindo a aprofundar nos últimos anos de uma forma consistente, tendo, além disso, “crescido a confiança mútua.”

Chan Meng Kam prometeu dedicar-se activamente à comunicação e colaboração bilateral e ao intercâmbio de pessoas nos domínios económico, comercial e cultural, frisando o papel de Macau como plataforma.

0 ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, João Ribeiro Butiam Có, disse esperar que o novo cônsul-honorário desenvolva esforços para reforçar os contactos entre a Guiné-Bissau e a China, procurando novos mercados e oportunidades para o futuro. (Macauhub)