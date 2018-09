Presidente de Angola anuncia em Nova Iorque lançamento de concursos públicos internacionais

O governo de Angola vai lançar a prazo novos concursos públicos para a construção do porto da Barra do Dande, a norte de Luanda, e para a gestão e operação do futuro aeroporto da capital, anunciou João Lourenço terça-feira em Nova Iorque.

O Presidente de Angola, ao discursar no Fórum de Negócios Angola-EUA, adiantou que estes dois concursos de parceria público-privada serão realizados na modalidade “Constrói, Opera e Transfere.”

Além da construção do porto e base logística da Barra do Dande, “gostaríamos que os empresários americanos se interessassem na gestão e operação do novo aeroporto internacional de Luanda, das suas áreas comerciais, dos espaços para a construção das indústrias e serviços logísticos e de hotelaria do aeroporto”, disse ainda.

Joao Loureço recordou igualmente aos participantes no Fórum o facto de ter sido lançado o concurso público para uma nova licença de telefonia móvel, bem como o processo de privatização de parte do capital do operador estatal Angola Telecom.

Um despacho presidencial de 28 de Junho determinou a realização de um concurso público internacional para o projecto de concepção, construção, gestão e manutenção das instalações portuárias do novo porto da Barra do Dande, na província do Bengo e respectiva concessão.

O despacho decorreu do facto de João Lourenço ter revogado o decreto assinado pelo anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que aprovava o projecto do porto da Barra do Dande e adjudicava a empreitada por 1500 milhões de dólares a uma empresa de sua filha Isabel dos Santos.

O novo porto seria construído 60 quilómetros a norte de Luanda, em regime de concessão por 30 anos, pela sociedade privada angolana Atlantic Ventures, a qual contaria com uma participação de até 40% da empresa pública que gere o actual porto da capital, que teria as tarefas de licenciamento, concepção, financiamento, projecto, desenvolvimento técnico e construção.

No encontro com empresários americanos, o Presidente de Angola salientou igualmente vir a ser lançado mais um concurso público para a concessão da exploração dos caminhos-de-ferro, em particular do Caminho-de-Ferro de Benguela, pela sua vertente internacional como via de escoamento dos minérios da Zâmbia e da República Democrática do Congo através do porto do Lobito. (Macauhub)