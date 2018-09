Angola negocia compra de mais aviões Boeing para a frota da TAAG

O governo de Angola está a negociar com a empresa americana Boeing a compra de aviões novos, anunciou o Presidente angolano ao intervir recentemente no Fórum de Negócios Angola – EUA, realizado na cidade de Nova Iorque.

João Lourenço, citado pela agência noticiosa Angop, disse ainda irem os aviões a adquirir serem utilizados em ligações de médio e longo curso, mas não revelou nem o número de aparelhos em questão nem o custo.

A frota da TAAG é composta por 13 aviões Boeing, três dos quais 777-300 ER, com mais de 290 lugares e recebidos entre 2014 e 2016.

A companhia aérea de bandeira angolana conta também com cinco 777-200, de 235 lugares, e outros cinco 737-700, com capacidade para 120 passageiros, estes utilizados para as ligações domésticas e regionais.

No discurso aos empresários americanos, o Presidente angolano recordou ter o Conselho de Ministros aprovado há menos de uma semana um novo tipo de visto, o visto do investidor, “uma inovação por se tratar de uma facilidade concedida a todos aqueles que, investindo em Angola, terão um tratamento diferenciado em termos de entrada e permanência no país para acompanhamento dos seus projectos.”

“Quem for investir em Angola a partir de agora, desde que declare a sua intenção de investimento junto da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (Aipex), beneficiará dessa facilidade”, apontou.

João Lourenço adiantou que a nova legislação sobre o investimento estrangeiro e sobre a concorrência e combate aos monopólios, designadamente a Lei do Investimento Privado e a Lei da Concorrência, assim como a nova política cambial, reduzem drasticamente os entraves ao investimento e garantem maior protecção legal aos investidores estrangeiros, permitindo-lhes transferir para o exterior os seus dividendos e lucros e o repatriamento de capitais. (Macauhub)