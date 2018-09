Banco de Desenvolvimento Africano financia projectos em Angola

O Banco de Desenvolvimento Africano (BDA) vai colocar à disposição do Banco Angolano de Investimentos (BAI) 100 milhões de dólares para o financiamento de projectos diversos, disse quarta-feira em Luanda o representante da instituição em Angola.

Joseph Martial Ribeiro disse ainda que o montante agora aprovado pelo conselho de administração do BDA para linha de financiamento do BAI faz parte do envelope financeiro de 700 milhões de dólares a serem disponibilizados para apoiar a economia angolana, de que 520 milhões de dólares destinam-se ao sector privado.

“O BDA está a estudar a possibilidade de outros dois bancos angolanos beneficiarem de uma nova linha da instituição financeira africana para pequenas e médias empresas”, adiantou Martial Ribeiro, citado pela agência noticiosa Angop.

O representante do BDA em Angola, que falava à margem de um encontro de divulgação do Fórum de Investimento Africano, a acontecer de 7 a 9 de Novembro, em Joanesburgo, África do Sul, disse pretender-se com essas acções facilitar o acesso a financiamento aos projectos que estão bastante avançados em termos de preparação.

O Fórum de Investimento Africano, organizado pelo BDA, é uma plataforma onde patrocinadores de projectos, financiadores e investidores se reunirão para acelerar as oportunidades de investimento em África.

Desde o início das actividades do BDA em Angola, em 1980, o banco já aprovou 43 empréstimos no total de 2000 milhões de dólares, incluindo as operações em curso nove projectos na área das finanças. (Macauhub)