Presidente de Angola aprova programa de reestruturação da Sonangol

O Presidente de Angola aprovou o programa de reestruturação da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), que se enquadra no projecto de reorganização do sector dos petróleos, informou a Casa Civil do Presidente da República.

O comunicado divulgado quarta-feira afirma que a medida destina-se a encontrar soluções capazes de contribuírem para a sustentabilidade e crescimento da indústria petrolífera em Angola, contribuindo para tornar a Sonangol mais competitiva e rentável.

Contribuir para a melhoria do desempenho do sector petrolífero em Angola, impulsionar e intensificar a actividade para substituição de reservas e aumento da produção de hidrocarbonetos, a médio e longo prazo, bem como promover a prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de gás natural para garantir a disponibilidade para utilização interna e exportação, constam ainda dos objectivos.

Pretende-se também com a medida promover o aumento da quota de produção interna de petróleo em rama, reforçando o papel da Sonangol Pesquisa e Produção, de modo a tornar mais eficiente e fomentar e incentivar o desenvolvimento de uma indústria nacional robusta de suporte ao sector petrolífero.

O programa vai aumentar a capacidade interna de produção de refinados, para reduzir a dependência das importações e consolidar a integração dos negócios de refinação, transporte, armazenagem e comercialização de produtos refinados, com foco na promoção da eficiência e na liberalização do mercado de combustíveis. (Macauhub)