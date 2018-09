Triton Minerals contrata empresa chinesa para projecto de grafite em Moçambique

A Triton Minerals contratou a empresa chinesa MCC International Incorporation para construir as instalações e infra-estruturas do projecto de exploração de grafite de Ancuabe, em Moçambique, informou a empresa australiana.

A assinatura do contrato, adiantou a empresa em comunicado divulgado em Perth, teve lugar após encontros ocorridos na passada semana na China para clarificação de pormenores técnicos e comerciais.

A Triton Minerals afirmou estar a prever que a elaboração do projecto deverá ter início no quarto trimestre de 2018, sendo que a mobilização de equipamento e de materiais de construção deverá ocorrer no segundo trimestre de 2019.

O director-geral da empresa australiana, Peter Canterbury, adiantou que o contrato assinado tem um preço fixo, dando segurança financeira à empresa relativamente aos custos de capital e os prazos de construção.

O projecto de Ancuabe contém depósitos de grafite estimados em 3,04 milhões de toneladas, tendo o estudo definitivo de viabilidade económica determinado que a concessão pode produzir 60 mil toneladas de concentrado de grafite por ano durante um período de 27 anos. (Macauhub)