Companhias aéreas continuam com receitas retidas em Angola

Angola é o terceiro país do mundo onde mais receitas das companhias aéreas se encontram retidas por incapacidade de obtenção de divisas para proceder à sua repatriação, informou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Antes de Angola, que tem retidos 137 milhões de dólares, surge em primeiro lugar a Venezuela, com 3780 milhões de dólares ou 82% do montante total de 4600 milhões de dólares, a que se segue o Bangladesh com 147 milhões de dólares.

Nos cinco primeiros lugares aparecem ainda o Sudão, com 134 milhões de dólares e o Zimbabué com 132 milhões de dólares.

Em causa estão as receitas com origem na venda de passagens aéreas que as companhias aéreas não conseguem depois repatriar, no caso de Angola devido à crise económica, financeira e cambial que o país atravessa desde finais de 2014.

A situação levou Angola a acumular uma dívida em fundos bloqueados – depositados em moeda angolana nos bancos nacionais e que aguardam autorização para repatriação – até um “pico” de mais de 500 milhões de dólares, conforme reconheceu a IATA. (Macauhub)