Kwanza de Angola perde mais de 46% do seu valor face ao euro

Os três leilões de vendas de divisas realizados segunda, terça e quarta-feira pelo Banco Nacional de Angola tiveram como resultado que o kwanza esteja a perder desde o início do ano 46,11% do seu valor face à moeda europeia, segundo comunicados oficiais.

Na quarta-feira, o banco central angolano vendeu em mercado primário 32,7 milhões de euros para regularização de operações gerais, incluindo necessidades correntes e atrasadas que por algum motivo não tenham ainda sido pagas ao exterior.

No final da sessão, tinha sido apurada a taxa de câmbio de referência de 344,001 por euro, que compara com 185,40 kwanzas por euro em Janeiro, antes da entrada em vigor do novo regime de câmbios flutuantes.

No leilão de terça-feira, o banco central angolano procedeu à venda de 150 milhões de euros para abertura de cartas de crédito com o objectivo de assegurar a importação de mercadorias diversas.

Nesta sessão o valor do euro manteve-se inalterado relativamente ao valor apurado segunda-feira, de 342,019 kwanzas por euro, dia em que o BNA vendeu 45 milhões de euros para regularização de operações gerais, incluindo particulares, bem como operações comerciais ainda em posse dos bancos comerciais referentes ao período de 2015 a 2017 (atrasados cambiais) que por algum motivo não tenham ainda sido pagas ao exterior.

O Banco Nacional de Angola informou, por outro lado, que procederá à venda no mês de Outubro de moeda estrangeira no valor equivalente a 650 milhões de dólares através de leilões de preço (venda de moeda) e quantidade (cartas de crédito).

O banco informou igualmente que a partir do dia 1 de Outubro passará a anunciar no último dia útil de cada semana o resultado semanal das vendas em leilão por banco comercial e o montante de moeda estrangeira que será vendido nos leilões da semana seguinte, do mês em curso.

Após cada leilão, o banco divulgará, no seu portal institucional, o montante disponibilizado, o número de participantes, a taxa de câmbio mais alta e a mais baixa admitidas e a taxa de câmbio média resultante. (Macauhub)