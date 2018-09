Macau regista défice comercial de 6281 milhões de dólares de Janeiro a Agosto

Macau registou um défice de 50 251 milhões de patacas (6281 milhões de dólares) na sua balança comercial de Janeiro a Agosto de 2018, um agravamento de 27,0% em termos homólogos, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Nos primeiros oito meses do ano, as exportações de Macau cresceram 7,9% para 8134 milhões de patacas mas as importações aumentaram 24,0% para 58 385 milhões de patacas.

Os Serviços de Estatística e Censos informaram igualmente que a exportação doméstica decresceu no período em análise 9,8% para 1042 milhões de patacas e que a reexportação, que atingiu 7091.7 milhões de patacas, aumentou 11,1% em termos homólogos.

O valor das mercadorias importadas da China Continental (19,80 mil milhões de patacas) e da União Europeia (14,87 mil milhões de patacas) nos oito primeiros meses deste ano subiu 27,8% e 21,3%, respectivamente, em relação ao idêntico período do ano transacto.

Por seu turno, o valor das mercadorias importadas dos países de língua portuguesa (525 milhões de patacas) e dos países da iniciativa Faixa e Rota com excepção da região da Grande China, (5,16 mil milhões de Patacas) aumentou 25,6% e 21,3%, respectivamente.

Em Agosto, a balança comercial de Macau registou um défice de 6,56 mil milhões de patacas, com exportações no valor de 1019,4 milhões de patacas e importações cujo valor se cifrou em 7576 milhões de patacas. (Macauhub)