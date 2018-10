Comércio entre a China e países de língua portuguesa excede 82 mil milhões de dólares de Janeiro a Julho

O comércio entre a China e os países de língua portuguesa cresceu 21,50% de Janeiro a Julho de 2018 para se situar em 82 149 milhões de dólares, segundo números oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

A China adquiriu nesse período aos oito países de língua portuguesa produtos no valor de 57 533 milhões de dólares (+20,38%) e vendeu bens cujo valor atingiu 24 616 milhões de dólares (+24,19%), assumindo um défice comercial de 32 917 milhões de dólares.

Com o Brasil, o seu maior parceiro comercial mundial, a China procedeu a trocas comerciais no montante de 61 312 milhões de dólares (+22,86%), ao ter vendido bens no valor de 20 063 milhões de dólares (+28,14%) e ter comprado produtos no valor de 41 248 milhões de dólares (+20,45%).

Angola surge em segundo lugar em termos de valor com um comércio bilateral que atingiu 15 825 milhões de dólares (+18,28%), com a China a ter vendido produtos no valor de 1241 milhões de dólares (-0,60%) e a ter comprado mercadorias no valor de 14 583 milhões de dólares (+20,23%).

O comércio com Portugal ascendeu a 3393 milhões de dólares (+6,81%), tendo a China vendido bens no montante de 2099 milhões de dólares (+1,43%) e adquirido produtos no valor de 1294 milhões de dólares (+16,87%).

Moçambique procedeu no período em análise a trocas comerciais com a China no montante de 1492 milhões de dólares (+45,13%), com este último país a ter vendido bens no valor de 1092 milhões de dólares (+51,93%) e a ter comprado produtos no valor de 400 milhões de dólares (+29,32%).

O comércio entre a China e os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – atingiu nos primeiros sete meses do ano 125,7 milhões de dólares. (Macauhub)