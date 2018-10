Presidente de Angola em visita oficial à China de 8 a 10 de Outubro

O Presidente de Angola regressa à China depois da sua deslocação a Pequim em Setembro findo para participar no III Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), noticiou recentemente a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

A agência citou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lu Kang, para afirmar que o Presidente João Lourenço efectuaria uma visita oficial de três dias, de 8 a 10 de Outubro.

À margem da cimeira do FOCAC, o Chefe de Estado angolano reuniu-se com o seu congénere da China, Xi Jinping, que prometeu apoio total à mudança de políticas em curso em Angola e à expansão do universo dos investimentos no país sem imposição de “condições políticas.”

No decurso desta segunda visita em pouco mais de um mês a China deverá anunciar a abertura de uma nova linha de crédito a favor de Angola, no montante de 11 mil milhões de dólares.

O boletim África Monitor informou em Setembro passado que uma parte substancial desta nova linha de crédito, garantida por petróleo, destina-se a financiar 78 projectos de desenvolvimento, a maior parte dos quais no sector das infra-estruturas. (Macauhub)