Dados económicos de Angola disponíveis “online” a partir de Novembro

A Página Nacional de Síntese de Dados (NSDP, na sigla em inglês) ou “central de dados económicos” de Angola vai estar disponível a partir do final de Novembro de 2018, informou o Ministério das Finanças.

Em comunicado, o ministério adiantou que a NSDP será colocada na Plataforma Aberta de Dados de Angola, providenciada pelo Banco de Desenvolvimento Africano no âmbito do projecto “Auto-estrada da Informação Africana.”

A publicação dos principais dados macro-económicos através da NSDP facilitará o acesso aos agentes políticos, a interessados domésticos e internacionais, incluindo investidores e agências de notação, à informação que o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional identificou como sendo crucial para o acompanhamento da conjuntura económica e financeira do país.

“Tornar esta informação mais acessível, em formatos que possam ser lidos tanto por pessoas como por computadores e mediante um calendário previsto de publicação, permitirá que todos os utilizadores tenham acesso simultâneo a dados pontuais, trazendo mais transparência à informação e reduzindo os custos de Angola na comunicação de dados a outros órgãos”, pode ler-se no comunicado.

A NSDP dará aos utilizadores acesso a dados macro-económicos abrangentes sobre Angola e, além de estar disponível no portal do Ministério das Finanças, em http://www.minfin.gov.ao, estará igualmente no Boletim de Normas de Divulgação de Dados (DSBB) do FMI, em https://dsbb.imf.org.

Uma missão de assistência técnica do Fundo Monetário Internacional, em colaboração com o Banco de Desenvolvimento Africano, esteve em Luanda de 19 a 25 de Setembro de 2018 para apoiar as autoridades angolanas a adoptar o Sistema Geral de Divulgação de Dados Reforçado (e-GDDS). (Macauhub)