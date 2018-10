Economia de Cabo Verde acelera crescimento para 5,9% no segundo trimestre

A economia de Cabo Verde acelerou no segundo trimestre de 2018, ao ter crescido a uma taxa homóloga real de 5,9%, que compara com a de 3,5% registada no primeiro trimestre, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE, em nota divulgada na Praia sobre as Contas Nacionais Trimestrais, informou ainda que a evolução registada no segundo trimestre resultou do maior contributo das despesas do Consumo Final, particularmente da Administração Pública, bem como das Exportações.

A nota indica que o Consumo Final registou uma variação homóloga positiva de 4,2% no 2º trimestre (-3,8% no trimestre anterior).

O Consumo Privado aumentou 0,3%, em termos reais, o que se traduziu numa aceleração face à variação de -3,2% registada no 1º trimestre, tendo o Consumo Público apresentado uma taxa de variação homóloga de 21,2% (-6,0% no trimestre anterior).

O Investimento registou uma variação homóloga positiva, de 5,0% em volume no 2º trimestre de 2018 (2,3% no trimestre anterior) e as Exportações e as Importações aumentaram 27,7% e 16,7% em volume, respectivamente. (Macauhub)