Banco a operar em Moçambique altera nome para MyBucks Bank Mozambique

O Banco de Moçambique autorizou a alteração do nome do Opportunity Bank (Banco Oportunidade de Moçambique) para MyBucks Bank Mozambique, segundo um comunicado divulgado esta semana.

O agora designado MyBucks Bank Mozambique dispõe de 13 agências, sendo a mais pequena das 19 instituições bancárias autorizadas a operar no país em termos de activos, segundo a lista ordenada publicada anualmente pela sociedade de auditoria KPMG.

O MyBucks é um grupo financeiro tecnológico (“fintech”) que comercializa produtos financeiros e serviços através de plataformas electrónicas, estando presente em 13 países de África, Europa e Austrália.

Com sede no Luxemburgo e cotação na Bolsa de Valores de Frankfurt, o grupo dispõe de quatro marcas – GetBucks, GetSure, New Finance Bank e Fairgo Finance – através das quais comercializa produtos bancários e de seguros. (Macauhub)