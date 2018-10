Aeroporto de Chongoene, em Moçambique, começa a ser construído

O aeroporto de Chongoene, na província de Gaza, vai começar a ser construído, tendo o Presidente de Moçambique procedido sexta-feira ao lançamento da primeira pedra, escreveu o matutino Notícias, de Maputo.

Na cerimónia, que contou com a presença do embaixador da China em Moçambique, Cui Aimin, o Presidente Filipe Nyusi qualificou o futuro aeroporto “como sendo a saída de emergência que sempre faltou à província de Gaza em casos de aflição determinada por desastres naturais.”

O ministro dos Transportes e Comunicações, afirmou em Fevereiro de 2017 que o governo de Moçambique aguardava que o Banco de Exportações e Importações da China aprovasse um empréstimo de 60 milhões de dólares para dar início à construção do aeroporto de Chongoene.

O ministro Carlos Mesquita, que visitou o local onde o aeroporto será construído, disse ter sido já feito o estudo de viabilidade bem como o de impacto ambiental, aguardando o governo apenas que o empréstimo seja aprovado para que se possa dar início à construção da infra-estrutura num terreno com uma área aproximada de quatro mil hectares.

O distrito de Chongoene, de criação recente, dispõe da primeira instituição do ensino superior a ser implantada em Gaza, a Universidade Pedagógica, além de uma das mais apetecidas praias de Moçambique que ostenta o nome da capital do distrito do Xai-Xai.

Em Setembro passado, o jornal Notícias escreveu que Moçambique e a China iam elaborar o projecto de um porto de cabotagem na localidade de Chongoene, que teria também acessos ferroviários adjacentes, executando a ligação com o Corredor do Limpopo, em Macarretane, bem como ramais para os projectos estruturantes como as areias pesadas de Chibuto, em Gaza e de Jangamo, em Inhambane.

O matutino citou Leonardo Simão, presidente do conselho de administração da empresa Muyaque, que disse em Pequim, onde tomou parte no Fórum de Negócio China/Moçambique, que existe já uma parceria com o China Railways International Group para materializar o projecto, com um custo estimado em 300 milhões de dólares. (Macauhub)