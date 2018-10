Angola e China assinam acordos na nova visita do Presidente João Lourenço

Angola e a China deverão assinar terça e quarta-feira um conjunto de acordos, um dos quais tem por objectivo evitar a dupla tributação nas transacções comerciais, segundo a Casa Civil do Presidente da República.

O comunicado da Casa Civil, citado pela agência noticiosa Angop, adianta que as conversações com as autoridades chinesas fazem parte do programa oficial da visita de Estado que o Presidente da República, João Lourenço, efectuará dias 9 e 10 do presente mês à China a convite do seu homólogo Xi Jinping.

Outro assunto que se espera venha a ser discutido nesta nova deslocação de João Lourenço é a negociação da dívida de Angola à China, que o ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, afirmou rondar 23 mil milhões de dólares.

Dados obtidos pela Angop indicam que a dívida de Angola à China situava-se em 21,4 mil milhões de dólares no final de 2017, montante que representava 55,6% do total da dívida pública externa.

Aquele montante incluía dívida bilateral via Banco de Exportações e Importações da China, que, no final de 2017, ascendia a 5,2 mil milhões de dólares.

Os restantes 16,2 mil milhões diziam respeito a empréstimos concedidos por bancos comerciais, nomeadamente o Banco de Desenvolvimento da China, 15,5 mil milhões, e o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), 700 milhões de dólares.

João Lourenço leva ainda na sua agenda a negociação de uma nova linha de crédito garantida por petróleo no valor de 11 mil milhões de dólares, montante a ser aplicado em 78 projectos de construção de infra-estruturas.

Angola é um dos maiores parceiros comerciais da China em África, tendo-se o comércio bilateral situado em 15 825 milhões de dólares (+18,28%) no período de Janeiro a Julho. (Macauhub)