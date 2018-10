Consórcio sino-angolano compra Empresa Nacional de Pontes de Angola

O consórcio sino-angolano constituída pelas empresas Adisandra e Feront e pela China Road and Bridge Corporation (CRBC) comprou a Empresa Nacional de Pontes de Angola (ENPA), informou o Ministério da Construção e Obras Públicas em comunicado.

O comunicado oficial acrescenta que a ENPA foi vendida ao consórcio por dois milhões de dólares, tendo ficado garantido o pagamento de 56 meses de salários em atraso.

O contrato de compra e venda foi assinado pelo ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, num acto que contou com a participação do embaixador da China, Cui Aimin, além de membros do governo provincial de Luanda, segundo a nota divulgada.

O comunicado recorda que a ENPA faz parte da lista de 74 empresas públicas que o Governo pretende privatizar a médio prazo, um assunto que, apesar de admitido em várias ocasiões por representantes oficiais, não tem sido pormenorizado, desconhecendo-se a identidade dessas empresas.

O consórcio sino-angolano garantiu que no final deste mês começarão a ser pagos os salários em atraso, cujo montante ascende a 3600 milhões de kwanzas (12 milhões de dólares), bem como os atrasados do Imposto de Rendimento de Trabalho (IRT), da Segurança Social e da dívida para com credores, no valor de 1800 milhões de kwanzas (seis milhões de dólares). (Macauhub)