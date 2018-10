Privatização das Linhas Aéreas de Angola será feita de forma gradual

A privatização das Linhas Aéreas de Angola (TAAG) será feita de forma gradual, havendo em primeiro lugar que criar condições adequadas e atractivas ao investimento privado, disse sexta-feira em Luanda o presidente da Comissão Executiva.

Rui Carreira disse que ainda que a reestruturação da TAAG visa transformar a companhia numa empresa mais competitiva, que prima pela excelência dos seus serviços como “palavra-chave” da nova gestão.

O presidente da Comissão Executiva usava da palavra após a cerimónia de tomada de posse dos membros do novo conselho de administração da TAAG, que foi presidida pelo ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, segundo a agência noticiosa Angop.

A transformação da TAAG, de empresa pública para sociedade anónima, resulta de um decreto assinado em Setembro último, pelo Presidente da República, João Lourenço, aquando da exoneração da antiga gestão da companhia.

A TAAG deverá adquirir, em 2019, onze aviões de médio curso, no âmbito do programa de modernização da companhia, além de aeronaves de última geração B787, para as rotas de longo curso. (Macauhub)