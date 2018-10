Vale Moçambique suspende laboração por tempo indeterminado

A empresa Vale Moçambique suspendeu quinta-feira a laboração por tempo indeterminado em Moatize, província de Tete, devido a protestos da população local que se queixa de poluição, segundo o canal televisivo moçambicano STV.

O canal apresentou declarações de um residente local, segundo o qual a subsidiária do grupo brasileiro Vale está a explorar a mina de carvão muito perto do povoado e que as sucessivas detonações que têm lugar estão a prejudicar a saúde das pessoas.

A empresa, que detêm a maior concessão de carvão mineral em Moçambique, mostrou-se ciente da questão levantada pelas populações, considerando que já decorrem conversações com os locais e com o Governo para a resolução do problema.

“Desde o início, sabíamos que a questão da poeira seria um problema, uma vez que estamos numa zona onde pouco chove e o clima é muito seco”, declarou à STV a representante da empresa, que se reuniu com a população local na quinta-feira.

A empresa anunciou em Agosto passado ter encerrado o primeiro semestre de 2018 com uma dívida de 7,9 mil milhões de dólares, número que representa um aumento de 100 milhões de dólares relativamente ao montante contabilizado no final do primeiro trimestre.(Macauhub)