Empresas assinam contratos para exploração de petróleo em Moçambique

As empresas vencedoras do 5.º concurso público para a concessão de áreas para pesquisa e produção de petróleo começaram segunda-feira a assinar os respectivos contratos de concessão, informou o Instituto Nacional de Petróleo (INP) de Moçambique.

A assinatura dos contratos iniciou-se com a empresa ExxonMobil, E&P, vencedora das áreas A5-B, Z5-C e Z5-D, a que se seguirá a Sasol Petroleum Mozambique Exploration Ltd., vencedora da área PT5-C, no dia 15 de Outubro e finalmente a ENI, vencedora da área A5-A, no dia 17 de Outubro de 2018.

A assinatura destes contratos representa a conclusão do processo de negociação dos blocos alusivos ao concurso em referência, lançado em Outubro de 2014, sendo que para o sucesso do processo foi necessário a revisão parcial do quadro legal e de regulação do sector de petróleo e gás com vista à harmonização dos termos contratuais.

A assinatura destes contratos contempla investimentos de aproximadamente 700 milhões de dólares, estando prevista a abertura de um mínimo de 10 furos, sendo oito em águas profundas e dois na parte continental. (Macauhub)