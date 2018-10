China concede linha de crédito de 2000 milhões de dólares a Angola

O Banco de Desenvolvimento da China abriu uma linha de crédito de 2000 milhões de dólares para Angola ao abrigo de um acordo terça-feira assinado em Pequim, noticiou a imprensa angolana.

A linha de crédito servirá para a construção e conclusão de várias infra-estruturas em curso em Angola, sendo ainda desconhecidos os termos do acordo, como sejam o período de amortização e a taxa de juro a ser aplicada.

O instrumento jurídico foi assinado pelo Ministério das Finanças de Angola e pelo Banco de Desenvolvimento da China, no âmbito da visita de Estado do Presidente angolano, João Lourenço, segundo a agência noticiosa Angop.

A China disponibilizou a sua primeira linha de crédito a Angola em 2002, tendo o ministro das Finanças, Archer Mangueira, revelado em Setembro em Pequim, por ocasião do Fórum de Cooperação China-África, que a dívida angolana à China se situa em 23 mil milhões de dólares.

Os empréstimos chineses tiveram como destino a construção de inúmeras obras de infra-estruturas, como centrais de energia, estradas, pontes, hospitais e casas, incentivando o desenvolvimento económico e a melhoria da vida do povo angolano.

A propósito do novo financiamento chinês, o Presidente da República, João Lourenço, disse ao primeiro-ministro da China, Li Keqiang, que já foram identificados alguns projectos prioritários, para os quais solicitou a atribuição de verbas.

Entre esses projectos constam a segunda fase do Centro Integrado de Segurança Pública, do novo Centro de Convenções e Hotel, Sistema de Abastecimento de Águas de Luanda, Aproveitamento Hidroeléctrico do Zenzo e ligação de média e alta tensão do Huambo, Huíla e Namibe.

Estão também na lista de prioridades a requalificação do troço ferroviário do Zenza-Cacuso, a ligação ferroviária Luacano-Jimbe, para ligar o Caminho-de-Ferro de Benguela à Zâmbia, programa de recuperação de infra-estruturas rodoviárias e a nova Base Naval da Marinha de Guerra.

Além do acordo relativo à linha de crédito, as delegações de Angola e da República Popular da China rubricaram um memorando de entendimento entre os ministérios do Comércio da China e das Relações Exteriores de Angola relativo ao estabelecimento de compromissos ao Acordo sobre a Protecção e Promoção Recíprocas de Investimentos.

As partes assinaram ainda um memorando de entendimento sobre aplicação conjunta de medidas económicas e comerciais das oito acções da cimeira de Pequim do Fórum de Cooperação China-África, bem como um acordo para eliminar a dupla tributação em matérias de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscais. (Macauhub)