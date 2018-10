Angola paga dívida com uma parte da nova linha de crédito da China

Uma parte da linha de crédito de 2000 milhões de dólares aberta pelo Banco de Desenvolvimento da China será utilizada para “regularizar a dívida com credores chineses”, disse quarta-feira em Pequim o ministro das Finanças de Angola.

Archer Mangueira, que prestava declarações a propósito dos acordos rubricados terça-feira entre os governos de Angola e da República Popular da China, disse ser pretensão das autoridades angolanas concorrer, com este novo crédito, para a amortização de dívida a médio e a longo prazo.

Sem especificar a taxa de juros a aplicar no âmbito desta nova linha de crédito bem como os termos do reembolso, Archer Mangueira adiantou que este novo financiamento da China destina-se à execução de projectos capazes de criar rendimento para o país, segundo a agência noticiosa Angop.

Archer Mangueira disse terem sido já identificados vários projectos que beneficiarão dessa linha de crédito de 2 mil milhões de dólares, designadamente nos sectores da construção, energia e águas e indústria, capazes de fomentar o sector produtivo, diversificar a economia e alterar a actual trajectória do endividamento público do país.

Dados divulgados pelo próprio ministro por ocasião da 3.ª cimeira do Fórum de Cooperação China-África, ocorrido em Setembro em Pequim, indicam que a dívida de Angola à China atingia nesse momento 23 mil milhões de dólares.

O ministro das Finanças saudou ainda a assinatura do acordo para evitar a dupla tributação, também assinado durante as negociações entre as delegações de Angola e da China, por permitir que os investidores chineses se sintam mais motivados para actuar em Angola.

“Com este acordo, os investidores poderão fazer aplicações de capital sem que sejam penalizados sob o ponto de vista da tributação de forma dupla, na China e em Angola”, disse Archer Mangueira. (Macauhub)