Gás natural fará com que a economia de Moçambique cresça 11,1% em 2023, FMI

A economia de Moçambique deverá crescer à taxa de 11,1% em 2023, altura em que a exploração dos depósitos de gás natural no norte do país deverá ter-se já iniciado, segundo as mais recentes previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI).

As Previsões Económicas Mundiais do Outono, agora divulgadas, indicam que a economia moçambicana deverá crescer às taxas de 3,5% e 4,0% em 2018 e 2019, respectivamente, para atingir quatro anos mais tarde dois dígitos.

Os grupos americano Anadarko Petroleum e italiano ENI descobriram reservas de gás natural de grande dimensão em dois blocos da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, estando este último grupo mais próximo de iniciar a exploração, tendo os parceiros aprovado já a decisão final de investimento.

Os restantes países africanos de língua oficial portuguesa – Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe – apresentam previsões de crescimento económico bem mais modestas, com Angola, por exemplo, a dever registar uma contracção de 0,1% este ano, segundo o FMI.

Em 2018 e 2023, os outros dois anos constantes do relatório do FMI, a economia de Angola deverá crescer à taxa de 3,1% e 3,8%, respectivamente.

Este ano e no próximo, as economias de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe manter-se-ão relativamente estáveis, com taxas de crescimento que oscilam no intervalo entre 3,5% (Moçambique em 2018) e 5,0% (Guiné-Bissau em 2019).

Timor-Leste, o restante país emergente de língua portuguesa, deverá registar este ano um crescimento de 0,8%, que aumentará para 5,0% e 4,8% em 2018 e 2019, respectivamente. (Macauhub)