Cabo Verde lança concurso público para terminal de cruzeiros na cidade do Mindelo

O concurso público para as obras do terminal de cruzeiros na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, será lançado dentro de “poucas semanas”, disse quinta-feira o presidente da Enapor – Portos de Cabo Verde.

Jorge Maurício falava na cerimónia de abertura, no Mindelo, das jornadas técnicas enquadradas na Feira das Actividades Económicas Ligadas ao Mar – Expomar, que se iniciou quinta-feira.

O “Mindelo Cruise Terminal” vai ser uma realidade e as obras iniciam-se, “o mais tardar no primeiro trimestre de 2019” realçou, citado pela agência noticiosa Inforpress.

“Já estamos em condições de lançar o concurso para as obras que estão orçadas em 30 milhões de euros e que vão mudar a cidade do Mindelo”, declarou Jorge Maurício, que espera trazer uma oferta turística “completamente diferente e com qualidade.”

O presidente da Enapor anunciou ainda estar em execução um outro projecto, para “dar corpo” ao modelo de gestão e ao plano estratégico 2018/2030, que é a construção de centros de logística em todos os portos de Cabo Verde.

Este segundo projecto, cujo estudo de viabilidade económica está concluído, adiantou, está orçado em 12 milhões de euros e vai permitir que Cabo Verde dê um salto qualitativo, ao passar de um sistema portuário tradicional para um mais actual. (Macauhub)