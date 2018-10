Moeda de Angola regista primeira valorização face ao dólar deste ano

O kwanza registou quarta-feira a sua primeira valorização face ao dólar desde o início do ano, com a moeda americana a valer 302,416 kwanzas contra 304,049 kwanzas no leilão de divisas realizado segunda-feira pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Os dados divulgados pelo banco central angolano indicam tratar-se da primeira valorização da moeda angolana desde que a 9 de Janeiro de 2018 entrou em vigor o novo regime de câmbios flutuantes, em substituição do anterior regime de taxas de câmbio fixadas por via administrativa.

Na sua 53.ª sessão de venda de divisas em leilão aos bancos comerciais, o Banco Nacional de Angola disponibilizou quarta-feira 50 milhões de euros ao mercado primário, mas só colocou 16 255 milhões de euros (32,51%), tendo o kwanza mantido o câmbio de 349,179 por euro.

Este câmbio significa que o kwanza perdeu 46,90% do seu valor face à moeda europeia desde o início do ano.

Além da apreciação do kwanza face ao dólar, o resultado da sessão de quarta-feira representou a terceira vez que o montante colocado em leilão pelo banco central não foi adquirido na totalidade pelos bancos comerciais.

A primeira vez que tal aconteceu foi no leilão de dia 3 de Outubro quando o BNA disponibilizou 100 milhões de euros de que foram vendidos 74,53 milhões e a segunda vez ocorreu dia 5 de Outubro igualmente com um montante de 100 milhões de euros com os bancos a terem comprado apenas 55,54 milhões de euros. (Macauhub)