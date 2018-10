Produção da mina de grafite de Balama, em Moçambique, aumenta 83% no 3.º trimestre

A produção da mina de grafite de Balama, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, aumentou 83,0% no terceiro trimestre face ao segundo, informou a empresa australiana Syrah Resources em comunicado ao mercado.

A empresa, em relatório sobre as actividades no trimestre, informou igualmente que o aumento de produção registado fez com que a produção tenha atingido 71,1 mil toneladas no período de Janeiro a Setembro.

O aumento da produção foi conseguido através da introdução de melhorias nas instalações e no modelo de exploração da mina, refere o documento assinado pelo presidente executivo Shaun Verner.

O relatório informa também ter metade da produção obtida no trimestre sido vendida, havendo ainda em armazém 19 mil toneladas que aguardam envio para o porto de Nacala, de onde serão exportadas para os clientes. (Macauhub)