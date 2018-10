Sacyr Somague Moçambique ganha obra de modernização do porto de Nacala

A Sacyr Somague Moçambique, em consórcio com a Teixeira Duarte, obteve o contrato de construção das fases um e dois das instalações portuárias do Projecto de Desenvolvimento do Porto de Nacala, em Moçambique, informou o grupo Sacyr Somague.

O contrato ascende a 123,2 milhões de dólares e já foi “emitida a ordem de serviço para o início da execução dos trabalhos, os quais decorrerão por 36 meses”, adiantou o grupo Sacyr Somague em comunicado, recordando que a cerimónia oficial da colocação da primeira pedra do projeto realizou-se dia 3 de Outubro.

No decurso desta cerimónia, o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, recordou que este projecto, que conta com um financiamento de 273,6 milhões de dólares da Agência Internacional de Cooperação do Japão (JICA, na sigla em inglês), terá um grande impacto na região, em termos sociais e económicos.

“A obra consiste essencialmente em trabalhos de construção de um novo cais, com 400 metros de comprimento, em estrutura em betão armado, dragagens e aterros com materiais de provenientes da dragagem, estrada de acesso com um quilómetro, oito hectares de pavimentos em betão no parque de contentores, execução de infra-estruturas elétricas, telecomunicações, água e esgotos, construção dos edifícios administrativos de apoio à operação do porto de Nacala e ainda a recuperação do terminal ferroviário de contentores”, lê-se no documento.

Com mais este contrato, a Sacyr Somague dá continuidade à sua já longa presença em Moçambique, que remota à execução do porto da Beira em 1963. (Macauhub)