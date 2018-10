Japonesa Tohoku Electric compra gás natural de Moçambique

A empresa japonesa Tohoku Electric anunciou que chegou a um acordo para a compra e venda de até 280.000 toneladas anuais de gás natural liquefeito (LNG), explorado por um consórcio liderado pela Anadarko, na bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

O contracto prevê a compra e venda de LNG explorado pela Anadarko na Área 1 durante quinze anos.

As operações de exploração de gás deverão iniciar-se em 2020

A Tohoku Electric, que tem sede em Sendai, considera que o fornecimento de LNG irá ajudar a diversificar as suas fontes energéticas.

A Anadarko e os seus parceiros, entre os quais a petrolífera estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), descobriram mais de 75 Tcf (biliões de pés cúbicos) de gás natural nos campos Prosperidade e Golfinho/Atum, na Área 1.

O bloco Área 1 é operado pela Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).

O gás extraído destas zonas será enviado para um terminal de LNG na península de Afungi, província de Cabo Delgado..

Este é o primeiro acordo a longo prazo da Tohoku, assim como é o primeiro da empresa japonesa em África. (Macauhub)