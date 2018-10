Macau adere ao Sistema de Certificação do Processo de Kimberley

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, assinou segunda-feira, em Pequim, com o Director da Administração Geral das Alfândegas da China, Ni Yuefeng, um acordo sobre o apoio a Macau na aplicação do Sistema de Certificação do Processo de Kimberley(SCPK) .

O Sistema de Certificação do Processo de Kimberley , destina-se a regular o comércio internacional de importação e exportação de diamantes em bruto.

Segundo uma nota do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças a assinatura do acordo “facilita a interconexão entre a regulamentação respeitante ao comércio de diamantes de Macau e a de nível internacional, ajudando o sector no desenvolvimento do comércio de diamantes em bruto”.

De acordo com o Secretário, a assinatura do acordo significa que a aplicação em Macau do SCPK permite acelerar a promoção do desenvolvimento da indústria transformadora de Macau e impulsionar a sua diversificação.

O Director, Ni Yuefeng referiu, por seu turno, que a assinatura do acordo assegurará a aplicação efectiva do SCPK em Macau.

Ni Yuefeng disse ainda que Administração Geral das Alfândegas da China irá explorar, juntamente com Macau, novas medidas de cooperação como a facilitação das formalidades alfandegárias, a fim de acompanhar a construção da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau. (Macauhub)