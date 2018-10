Malaui vai receber energia a partir de Moçambique

O Vice-Ministro dos Recursos Naturais e Energia de Moçambique, Augusto Fernando, revelou que Moçambique e o Malaui vão ficar ligados através da rede nacional de energia, escreve a agência APA.

Augusto Fernando disse que deverão ser lançados em 2019 os concursos para a construção das estruturas que vão ligar o sistema de fornecimento de energia de Moçambique ao Malaui.

“Para além desta interligação entre os dois países será também instalada um nova linha de energia do Malaui para o norte da província de Nampula e depois para o resto de Moçambique”, disse Augusto Fernando.

A ligação de Moçambique e Malaui resulta do memorando de entendimento assinado entre os governos de Maputo e de Lilongwe.

“As linhas de transporte de energia partem da subestação de Matambo, em Tete, passando pelo Zobue, no distrito de Moatize, em direcção à cidade de Blantyre.

Ainda segundo o vice-ministro moçambicano o Malaui vai igualmente importar energia a partir da central de Mandimba , na província do Niassa , no norte de Moçambique.

O Malaui tem graves problema de abastecimento de energia sendo a maior parte do fornecimento do país proveniente das centrais hidroeléctricas existentes no rio Shire que fornecem menos de 300MW. (Macauhub)