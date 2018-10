União Europeia financia estradas municipais de Timor-Leste

A União Europeia (UE) ofereceu US$ 22,62 milhões para manutenção e recuperação de 44 quilómetros da rede rodoviária dos municípios de Ermera e Liquica em Timor-Leste, anunciaram fontes comunitárias.

A verba faz parte de um apoio financeiro, destinado a reabilitar estradas municipais incluídas num programa igualmente apoiado pelo Asian Development BanK (ADB) e pelo governo de Timor-Leste.

O apoio será canalizado para a estrada Ermera-Fatubessi, com 11,8 km e para a estrada Aipelu-Bazartete com 13,5 km.

O programa de recuperação das estradas municipais foi lançado pelo Ministro das Obras Públicas de Timor-Leste, Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, Director do ABD para Timor-Leste, Paolo Spantigatie e pelo embaixador da UE, Alexandre Leitão.

Os trabalhos de recuperação das estradas são da responsabilidade da empresa chinesa, Shanghai Construction Group Co., Ltd e devem estar concluídos no final e 2019.

A recuperação das estradas vai permitir acesso aos mercados produtores e fornecedores de café, morangos e flores.

A rede rodoviária de Timor-Leste tem 1.426 estradas nacionais, 869 municipais e 3.000 rurais. Cerca de 70% das estradas estão em más condições.(Macauhub)