Angola paga financiamento do Brasil com petróleo

O governo de Angola vai entregar ao Brasil o equivalente a 20 mil barris diários de petróleo, no âmbito da negociação de uma nova linha de financiamento e seguro de crédito do Brasil para exportações de US$ 2 mil milhões, escreve o Jornal de Angola.

Angola e o Brasil assinaram um memorando de entendimento que estabelece os “critérios para a concessão” a Angola de uma cobertura do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), no âmbito do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) com recursos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex)” que é o principal instrumento público de apoio às exportações brasileiras de bens e serviços.

O novo acordo garante o seguro do financiamento de exportações de bens e serviços do Brasil para Angola.

“Caberá ao governo de Angola indicar as operações que serão analisadas pelo governo brasileiro”, refere o protocolo, acrescentando que também o financiamento bancário a essas exportações será garantido “em condições financeiras específicas”.

Segundo o acordo, Angola “compromete-se a manter o fluxo financeiro relativo ao fornecimento anual de 20.000 barris/dia de petróleo bruto, distribuídos num carregamento, preferencialmente, a cada 45 dias, perfazendo dois carregamentos trimestrais”.

O Banco do Brasil vai gerir o retorno destas entregas que será utilizado na “amortização” da dívida angolana vencida, na constituição de depósitos para a amortização da dívida vincenda, estando previsto ainda que o saldo final será devolvido a Angola”.

De acordo com o último relatório mensal da OPEP, Angola atingiu em Setembro uma produção diária de 1,519 milhões de barris de crude, face aos 1,462 milhões do mês anterior.(Macauhub)