Brasil é o país convidado da CISMEF 2019

O Brasil é o país convidado da XVI Feira Internacional de Pequenas e Médias Empresas da China (CISMEF), a decorrer na cidade de Cantão em Outubro de 2019, informou fonte oficial brasileira.

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços acrescentou ter-se uma comitiva do governo brasileiro deslocado na passada semana à China para avaliar a participação do Brasil numa das maiores feiras do mundo voltadas para os pequenos negócios e que reúne cerca de 300 mil visitantes e empresas.

A comitiva brasileira foi recebida pelo vice-governador da província de Guangdong, Chen Liangxian, e pelo secretário-geral da Comissão Organizadora da CISMEF, Zhong Xuanhui, tendo sido informada dos benefícios e da estrutura oferecida ao país convidado, bem como das contrapartidas exigidas.

Organizada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Administração do Estado para a Indústria e o Comércio e o governo do província de Guangdong, a primeira feira de SME da China foi realizada em Outubro de 2004, durante a feira do Cantão.

Desde então, já foram realizadas 15 feiras, tendo como países e entidades convidadas: França, Itália, Japão, Coreia, Espanha, Austrália, Tailândia e Rússia, Equador, Vietnam, Indonésia, México, Malásia, Costa do Marfim e Índia, África do Sul e UNIDO (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial). (Macauhub)