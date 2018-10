Dívida Pública de Angola está avaliada em 70 mil milhões de dólares

A dívida pública de Angola está actualmente estimada em 70 mil milhões de dólares, sendo 30 mil milhões de dívida externa, informou o Ministério das Finanças em comunicado divulgado no seu portal.

A dívida pública contraída junto de entidades comerciais, caso de instituições financeiras, está avaliada em 22 mil milhões de dólares, montante que foi consignado essencialmente para o financiamento de projectos ligados aos sectores de energia e águas, construção e transportes.

Neste particular, o principal credor de Angola é a China que através do Banco Chinês de Desenvolvimento autorizou empréstimos no montante de cerca de 15,3 mil milhões de dólares.

O comunicado acrescenta ter o governo contraído dívidas ainda com organismos multilaterais, como são os casos do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento Africano, bem como com a emissão de euro-obrigações, e com fornecedores.

O governo de Angola aprovou recentemente a reabertura da emissão de euro-obrigações, a segunda feita por Angola, no montante de 500 milhões de dólares.

Essa emissão seria acrescentada à de 1250 milhões de dólares, do início de Maio, cuja maturidade será a 8 de Maio de 2048, com uma taxa de juro do cupão de 9,375% ao ano.

Estes dados foram divulgados na passada terça-feira durante um encontro de auscultação sobre a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2019, com o Ministério das Finanças a garantir no comunicado que os actuais níveis de endividamento são sustentáveis. (Macauhub)