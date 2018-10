Transinsular ganha concurso para transportes marítimos inter-ilhas em Cabo Verde

A Transinsular – Transportes Marítimos Insulares ganhou o concurso público internacional para a gestão e exploração do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas de Cabo Verde, segundo anúncio oficial.

O comunicado divulgado pelo governo de Cabo Verde informa ainda que na primeira fase do concurso foram seleccionadas as empresas CV Line Transporte Marítimo, Transinsular, SA & Transinsular, Lda, West Africa Shipping Line, ANEK Line SA & Marlow Navigation Co, Ltd.

Na fase seguinte, os candidatos seleccionados foram notificados para apresentarem propostas até 27 de Setembro de 2018, o que aconteceu por parte das empresas West African Shipping Line, ANEK Line SA & Marlow Navigation Co, Ltd. e a Transinsular, SA & Transinsular, Lda.

“O júri decidiu pela não admissão da proposta da West African Shipping Line, ANEK Line SA & Marlow Navigation Co, Ltd., por não cumprirem as condições pré-estabelecidas no programa de concurso e no convite para apresentação de propostas”, lê-se no comunicado do governo cabo-verdiano.

A nota divulgada acrescenta que “o mercado de transporte marítimo em Cabo Verde mantém-se aberto aos actuais operadores”, o que quer dizer que “o regime de exclusividade à futura concessionária não irá restringir o mercado a um único operador, mas sim atribuir a este o serviço público que o Estado é obrigado a assegurar.”

O mesmo comunicado acrescenta que “o Serviço Público de Transporte Marítimo Inter-Ilhas (SPTMII) reservou aos actuais armadores do transporte marítimo inter-ilhas uma participação mínima de 25% do capital da futura concessionária, cuja dispersão será efectuada via Bolsa de Valores, permitindo dessa forma que no mínimo um quarto dos ganhos do SPTMII fiquem na posse de nacionais.”

A empresa de navegação Transinsular – Transportes Marítimos Insulares faz parte do grupo português Empresa de Tráfego e Estiva (ETE). (Macauhub)